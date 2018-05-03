"Seçim tarihinin erkene alınması oyunları bozdu"

AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı Fettah Şeker, temayül yoklaması öncesinde ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Ak Parti Bağlar, Sur ve Eğil ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Şeker, teşkilat başkanları ile bölgenin sorunlarını konuştu. Ziyaretlerinde seçim değerlendirmesi yapan Şeker, Türkiye düşmanlarının Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleştiklerini ve bunun için değişik oyunlar sergilediklerini söyledi. İslam düşmanlarının Türkiye’ye karşı birliktelik içinde olduğunu ve değişik oyunlar oynadığını dile getiren Şeker, seçimlerin erkene alınmasının bu oyunları yerle bir ettiğini söyledi. Türkiye’nin mazlumların ve İslam ülkelerinin umudu olduğunu kaydeden Şeker, bu sebepten dolayı İslam düşmanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı birleştiklerini ve devirmek için oyunlar yaptıklarını belirtti. Şeker, tüm bu oyunları gören Müslümanların kenetlenerek Recep Tayyip Erdoğan’a her zamankinden daha çok destek vermesi gerektiğini ve kendilerinin de bu dava için her daim hazır olduklarını dile getirdi. Fettah Şeker, gittiği tüm ilçe teşkilatlarında aday seçilse de seçilmese de bu dava için tüm imkanlarını seferber edeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sürekli olarak destekleyeceklerini sözlerine ekledi.