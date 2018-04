Şehit aileleri derneklerinden Sözen’de destek

Şehit aileleri dernekleri olarak Ziya Sözen’i desteklemelerinin bir çok nedeni olduğunu belirten Abbas Gündüz, her şeyden önce Sözen’in şehit evladı ve şehidin kendilerine emaneti olduğunu söyledi. Gündüz, "Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Biz bu bilinçle şehidimizin bize emanetine nefesimizin son saniyesine kadar sahip çıkacağız. Ziya Sözen’e sahip çıkacağız çünkü; Ziya Sözen vatanına, bayrağına, devletine, milletine gönülden aşık bir kardeşimizdir. Ziya Sözen vatanseverdir, millidir. Bu kardeşimiz milli ve yerli duruşuyla bütün bölge halkının örnek alacağı müstesna bir şahsiyettir. Ziya Sözen bütün tehditlere, bütün baskılara, bütün karalamalara rağmen duruşundan hiç taviz vermemiş PKK terör örgütüne FETÖ‘ye ve diğer terör örgütlerine karşı dik duruş göstermiş, canı pahasına göğsünü siper etmiştir. Özellikle çözüm sürecinde bir çok kimsenin terör örgütlerine karşı dik duruş göstermeye cesaret etmediği bir ortamda adeta bölge halkının sesi olmuş, terör örgütlerine karşı dik duruş göstererek onları yerden yere vurmuştur. Çukur, hendek olaylarında bu vakaların yaşandığı ilçelere giderek bölge halkının yanında durmuş, bölge halkına cesaret aşılamış, adeta terör örgütlerine meydan okumuştur. Bölgede yaptığı 70’e yakın mitingle ’Teröre hayır, huzura evet’ referandum sürecinde Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize çok büyük destekleri olmuştur. Referandum sürecinde ’Evet’ oylarının artmasında çok büyük katkıları vardır. Ziya Sözen PKK’nın HDPnin kirli ve kanlı yüzünü vatandaşlara anlatarak, vatandaşların terör örgütlerine ve arkasındaki siyasi uzantılarına kin gütmelerine vesile olmuştur. Ziya Sözen her zaman şehit ailelerine gazilere, şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine, güvenlik korucularına vatanı ve milleti için faydalı olan bütün insanlara destek vererek her zaman bizlerin yanında olmuştur. Ziya Sözen tam bir vatan ve bayrak sevdalısıdır. Ziya Sözen haftanın üç, dört gününü doğu ve güney doğuda şehit aileleri ile güvenlik korucularıyla gazileri ile birlikte geçirerek onlara moral ve motivasyon sağlamıştır. Sadece doğu ve güneydoğu anadoluda değil yurt içinde ve yurt dışında bir çok şehirde verdiği konferanslarla terör örgütlerinin Kürt, Zaza halkına ve bölge halkına verdiği zararları anlatmış, bölge halkının terör örgütlerinin kirli kanlı yüzünü görmelerine vesile olmuştur. Ziya Sözen yazdığı köşe yazılarıyla, makalelerle ve yaptığı basın açıklamalarıyla adeta bölge halkının duygularına tercüman olmuş bölge halkının gürsesi olmuştur. Avrupa birliği ülkelerinin ülkemize ve ülkemizin bakanlarına karşı uyguladığı küstahça tutumlara seyirci kalmamış Ankara’da bir çok büyük elçiliğin önünde protesto mitingleri düzenleyerek, Cumhurbaşkanımız da hükümetimize, bakanlarımıza sahip çıkarak destekte bulunmuştur. Yaptığı bu açıklamalar ile bu ülkelerin terör sevicisi olduğunu teröristlere destek verdiğini elçilerin gözünün içine baka baka onların yüzüne haykırmıştır. Bu davranışlarıyla bütün Türkiye halkının sevgisini ve takdirini toplamıştır. Ziya Sözen son beş yıldır katıldığı binlerce televizyon programında dik bir duruş göstererek teröristleri, terör örgütlerini, onların işbirlikçileri ve siyasi uzantılarına yerden yere vurmuştur. Vermiş olduğu bu dik duruş bölge halkına cesaret vermiş bölge halkının da teröristlere karşı meydan okumasına vesile olmuştur. Ziya Sözen bu duruşuyla bütün bölge halkının ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sevgisini ve takdirini kazanmıştır. Ülkemizde çok zor yetişen böyle değerli kardeşlerimize sahip çıkmak hepimizin başlıca görevidir. Bu kapsamda biz şehit aileleri gazileri olarak şehrimizin çocuğu olan ziya Sözen başkanımızın sonuna kadar destekçisi olacağız ve çıkmış olduğu millete hizmet yolunda amacına ulaşması için varımızı yoğumuzu harcayacağız. Biz şehit ailelerin ve gazilerin gürsesi olan Ziya Sözen kardeşimize Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Ak Parti hükümetiminin sahip çıkmasını özellikle rica ediyoruz. Bu talebimiz bu isteğimiz ülkemiz adınadır, milletimiz adınadır, şehit ailelerimiz adınadır, gazilerimiz adınadır ve güvenlik korucularımızın adınadır. Bu talebimizin büyüklerimiz tarafından dikkate alınacağını beklediğimiz olumlu bir haberle sonuçlanacağına yürekten inanıyoruz" dedi.