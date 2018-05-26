Şehit ailelerinden Başkan Yüksel’e hayırlı olsun ziyareti

KAMŞADER Başkanı Kemal Türk ve yönetim kurulu üyeleri, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel’i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Yüksel, şehitlerin, gazilerin, şehit ve gazi ailelerinin vatanının kutsal değerleri olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yüksel, “Şehitlerimizin çok farklı bir yeri vardır. Şehit ailelerimize bu ülkede ne yapılsa azdır. Sizler bu milletin en onurlu insanlarısınız bu milletin baş tacısınız. Sizlerle gurur duymaktayız. Gerek kaymakamlık ve gerekse belediye olarak sizler için yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız” dedi.