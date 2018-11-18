Şehit ailesine ‘Şehadet Beratı' takdim edildi

Adıyaman'da çıkan çatışma sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz'ın ailesine Şehadet Beratı takdim edildi.

Adıyaman'da çıkan çatışma sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz'ın ailesine Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından Şehadet Beraatı verildi. Ergani ilçesinde düzenlenen Şehadet Beratı takdim törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve eşi Lütfiye Atilla, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sarı, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, askeri ve mülki erkân, şehidimizin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk önce mezarlık ziyaretiyle başlayan program da Başkan Atilla, Vali Güzeloğlu, askeri ve mülki erkan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz için dua etti. Daha sonra Başkan Atilla, Vali Güzeloğlu ile beraberindekiler, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz'ın ailesini ziyaret ederek Vali Güzeloğlu'nun öncülüğünde Şehadet Beratını takdim etti.

Başkan Atilla, şehit ailesi ve yakınlarıyla görüşerek onlarla yakından ilgilendi.