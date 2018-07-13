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13 Temmuz 2018 11:10

Şehit korucu için tören düzenlendi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Güvenlik Korucusu Kemal Kırık’ın naaşı, düzenlenen törenin ardından köyüne uğurlandı.

Şehit korucu için tören düzenlendi

13 Temmuz 2018 11:10


Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Baraj Üs Bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, gece saatlerinde bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla girdiği çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Güvenlik Korucusu Kemal Kırık için uğurlama töreni düzenlendi., 7’nci Kolordu Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Şehidin naaşı, törenin ardından defnedilmek üzere Silvan’a bağlı Onbaşılar köyü Dorukardı mezrasına uğurlandı.




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