Şehit Kürşat Yılmaz’ın kardeşinden intikam yemini

Cenaze ile birlikte gelen şehit babası Ekrem Yılmaz, camiye girerken, “Erdoğan sağolsun, Soylu sağolsun, vatan sağolsun, 7 torunum var bunlar da vatana kurban olsun” dedi. Şehit kardeşi Zülküf Yılmaz ise Selahattin Demirtaş’ın ciğerini sökerek ağabeyinin intikamını alacağını söyledi.

Adıyaman’dan Diyarbakır’ın Ergani ilçesine getirilen şehit cenazesi ile birlikte gelen şehit babası Ekrem Yılmaz ve kardeşi Zülküf Yılmaz, ‘Kahrolsun PKK’, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları ve tekbirlerle karşılandı. Şehit babası Ekrem Yılmaz camiye girerken uzatılan mikrofonlara, “Erdoğan sağolsun, Soylu sağolsun, vatan sağolusn, 7 torunum var, bu torunlarım da vatana kurban olsun” diyerek şehit Kürşat Yılmaz’ın oğluna sarılıp ağlayarak camiye geçti.

"Demirtaş, senin ciğerlerini sökeceğim"

Şehit Kürşat Yılmaz’ın kardeşi Zülküf Yılmaz ise cami önünde 10 metrelik Türk bayrağı yanında kısa bir açıklama yaptı. Zülküf Yılmaz, “Ağabeyimin kanı bu bayrağın üstünde, bana söz verdiler, intikamını alacaklar. İntikamını almazlarsa onun intikamını ben alacağım. Selahattin Demirtaş, sende Diyarbakırlısın, bende Diyarbakırlıyım. Eğer ben senin ciğerini sökmezsem ben Diyarbakır çocuğu değilim. Ben ağabeyimin intikamını senden alacağım” diyerek camiye geçti. Şehit kardeşinin konuşmasının ardından toplanan kalabalık hep bir ağızdan, ‘Kahrolsun PKK’, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı.