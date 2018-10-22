Şehit ve gazi aileleri isimlerinin art niyetli kullanılmasına tepki gösterdi

Son zamanlarda bir takım kişi veya kişilerce ya da STK'larca şehitlik ve gazilik onur ve gururuna yakışmayan hareketler sergilendiğini gördüklerini belirten Abbas Gündüz, şehit ailelerini ve gazileri dilenciymiş gibi göstermeye çalışılmasının devletin bir gazisi olarak kendisini ve kendisi gibi gazilik onur ve gururunu layıkıyla yaşamak isteyenleri üzdüğünü söyledi. Gündüz, "Bu durum gazilerimizi ve şehit ailelerimizi üzmekte, rencide etmektedir. Şehit aileleri ve gaziler adına bazı yerlere yardım toplama kutularının konulduğunu görmek biz onurlu ve gururlu gazileri üzmüştür. Bu bir nevi modern dilenciliktir. Bu hem biz şehit ailelerine ve gazilere, hemde bizim yaşam şartlarımız için her şeyin en iyisini düşünen devletimize hakarettir. Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz bizler için her şeyin en iyisini, en güzelini yapmakta, bizlere fazlasıyla sahip çıkmaktadır. Bizim devletimizden, milletimizden beklentimiz bize samimi ve içten davranmalarıdır. Bizim ihtiyaç duyduğumuz bir tebessümdür. Bizim kimsenin parasına, puluna ihtiyacımız yoktur. Kimsenin biz gaziler adına kimseden yardım dilenmeye, dilencilik yapmaya hakkı yoktur. Devlet büyüklerimizden talebimiz ve beklentimiz bu tür yanlış adımların önüne geçmeleridir. Kimsenin adımızı kullanarak dilencilik yapmalarına ve menfaat temin etmelerine izin vermemeleridir. Çünkü biz asla menfaat için, para için, pul için gazi olmadık. Çünkü dünyadaki hiç bir maddi değer kaybettiğimiz uzuvlarımızı geri getiremez. Biz bu uzuvlarımızı vatan için, bayrak için, ezan için, onur ve şerefimiz için verdik. Asla pişman da değiliz. Yarın olsa aynı fedakarlığı gösteririz. Bizim üzüntümüz gazi olduğumuz için değil, çok arzu etmemize rağmen şehit olamayışımızdandır. Bu yanlışın içinde olanlar derhal bu yanlışlarından vazgeçmeliler" dedi.