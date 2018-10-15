Şehitlik mahallesi sakinleri ile istişare toplantısı yapıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Hacı Cebe ve Ahmet Salduş beraberindeki birim müdürleri ile Şehitlik Mahallesi sakinlerini dinleyip mahallede yürütülen ve tamamlanan hizmetler ile ilgili istişarede bulundu.

Yenişehir Belediye Başkanı Yardımcısı Hacı Cebe, mahalle sakinlerine ilçe genelinde yürütülen ve planlanan hizmetler hakkında kısa bilgilendirme yaptı ve onlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Şehitlik Mahallesi sakinleri tamamlanan kaldırım çalışmalarından ve mahallenin en büyük sorunlarından biri olan asfalt çalışmalarının mevsim şartları kötüleşmeden başlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.