İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehitlik mahallesi sakinleri ile istişare toplantısı yapıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Hacı Cebe ve Ahmet Salduş beraberindeki birim müdürleri ile Şehitlik Mahallesi sakinlerini dinleyip mahallede yürütülen ve tamamlanan hizmetler ile ilgili istişarede bulundu.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Hacı Cebe ve Ahmet Salduş beraberindeki birim müdürleri ile Şehitlik Mahallesi sakinlerini dinleyip mahallede yürütülen ve tamamlanan hizmetler ile ilgili istişarede bulundu.


Yenişehir Belediye Başkanı Yardımcısı Hacı Cebe, mahalle sakinlerine ilçe genelinde yürütülen ve planlanan hizmetler hakkında kısa bilgilendirme yaptı ve onlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Şehitlik Mahallesi sakinleri tamamlanan kaldırım çalışmalarından ve mahallenin en büyük sorunlarından biri olan asfalt çalışmalarının mevsim şartları kötüleşmeden başlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.