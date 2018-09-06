Şehmus Karamehmetoğlu yılın belediye başkanı seçildi

Karamehmetoğlu, Ekim ayında Ankara’da düzenlenecek törene davet edildi.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, KAMU-DER tarafından ’Yılın İlçe Belediye Başkanı’ seçilerek, ekim ayında düzenlenecek törenle ödülünü alacak. KAMU-DER tarafından Ankara’da bu yıl 11. düzenlenecek ’2018 Yılının En Başarılıları Ödül Töreni’ gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, göreve başladığı günden beri verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini belirterek, ilçenin öncelikli sorunlarından olan içme suyu sorununu çözdüklerini, ilçeye doğalgaz gelmesi yönünde yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini ve ilçeye doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandığını, kısa bir süre sonra biteceğini söyledi.

KAMU-DER tarafından yapılan anket ve saha çalışması sonucunda yılın en başarılı belediye başkanı seçildiğini anımsatan Başkan Karamehmetoğlu, "Amacımız hizmet, derdimiz millet. Amacımız ve gayemiz Çermik’in yaşanılabilir bir şehir olması, ilçenin kalkınması ve ilçe halkının yaşam koşullarının daha iyi hale getirmektir. Bizi yılın en iyi belediye başkanı seçen KAMU-DER’e ve yapılan saha çalışmasında desteklerini esirgemeyen, yapılan hizmetleri takdir eden ilçe halkına teşekkür ederim" dedi.