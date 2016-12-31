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31 Aralık 2016 11:12

Sekizinci çocuğunu doğurunca meme kanseri olduğunu öğrendi

Sekizinci çocuğunu doğurunca meme kanseri olduğunu öğrendi

31 Aralık 2016 11:12

Diyarbakırlı 8 çocuk annesi Cemile Atar (34), iki ay önce dünyaya getirdiği çocuğunun mutluluğunu yaşayamadan kendisine meme kanseri teşhisi konuldu. Maddi imkansızlıklar içinde yaşam savaşı veren Atar ve çocukları, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.
34 yaşındaki Cemile Atar, henüz çocuk denilecek yaşta Mehmet Şirin Atar (36) ile evlendi. Bin bir zorlukla geçen 20 yılda 7 çocuk dünyaya getiren Atar, 2 ay önce 8. çocuğunu kucağına aldı. Zor şartlar altında çocuklarının geçimini sağlayan Cemile Atar, yeni doğan bebeğini emzirdiği sırada, göğsünde bir kitle hissetti. Eşi ile beraber bir hastaneye başvuran Atar’ın, yapılan tetkiklerinde meme kanseri olduğunu ortaya çıktı.

Sur olayları 18 yaşındaki kızlarının psikolojisini bozdu
Geçtiğimiz yıl Sur ilçesinde terör örgütü mensuplarınca çıkan çatışmaların ortasında kalan ailenin en büyük kızları, uzun bir süre olayların etkisinde kaldı. Psikolojisi bozulan 18 yaşındaki kızlarını devlet, koruması altına alırken, ailenin diğer fertleri ise yaşam mücadelesine kaldığı yerden devam etti. Eşi çalışmayan Cemile Atar, tedavisini evde sürdürmeye başladı.

Tek göğüs ile iki çocuğunu emziriyor
İki aylık çocuğu ile beraber bir buçuk yaşındaki çocuğuna da süt veren anne Atar, tek göğsünden gelen sütle iki çocuğunu da emzirmeye çalışıyor. İçinde bulundukları durum ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Cemile Atar, “14 yaşında evlendim. Meme kanseriyim. 2 aylık çocuğumun doğumundan sonra kanser olduğumu öğrendim. 8 çocuğum var, eşim çalışmıyor. İki çocuğum okula gidiyor. Bir göğsümle iki çocuğumu emzirmeye çalışıyorum. Çocuklarım açlıktan ağlıyor. Bana hap ve merhem verdiler, tedavimi evde sürdürüyorum. Yetkililerden bize yardım etmelerini istiyorum” dedi.
Öte yandan, ailenin herhangi bir kuruluştan yardım almadığı öğrenildi.



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