Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde 'Manevi Destek Birimi' kuruldu

Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi bünyesinde ‘Manevi Destek Birimi' kuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında hastanelerde manevi destek ve rehberlik kapsamında 7 Ocak 2015 yılında, 'Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalanmıştı. Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi bu projeye destek verdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da evrensel bir hak olarak kabul edilen Manevi Destek Birimi'nin hasta, hasta yakını ve sağlık personeline gönüllülük esasına dayalı, belli bir sistem dahilinde moral, motivasyon, farkındalık ve manevi destek sağlayarak, dini ve manevi konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunacağı aktarıldı.

Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sedat Özkul, hastaların fiziksel bakım ve tedavilerindeki başarı oranında, hastaların manevi duygularının da çok önemli olduğunu söyledi. Özkul, "Türkiye'de manevi destek hizmeti sağlayan 37 kamu hastanesinden biri olmanın gururu içerisindeyiz. Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen konuyla ilgili özel eğitim almış manevi destek uzmanlarımız, Manevi Destek Birimi'nde görevlerine başladı. Bu arkadaşlarımız hizmet vererek, gerek birimleri dolaşarak gerekse de ilgili birimlerin sorumluları tarafından talep üzerine aranarak hasta, hasta yakını ve sağlık personeline ihtiyaç duydukları manevi desteği sağlamaktadırlar. Bu sayede hem moral ve motivasyon bularak olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaşan hastalarımızın tedavi süreçleri daha olumlu ilerliyor hem de çalışanlarımızın verimi artıyor. Hasta, hasta yakını ve hastane çalışanlarının üzüntülü sıkıntılı korkulu hallerinde, yanlızlık ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında, ani değişmelerle gelen kriz durumlarında maruz kaldıkları yeni duruma uyum sağlama ve baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı ve varsa sorularını cevaplamayı hayatlarına yeni bir anlam vermelerine eşlik ederek onlara moral kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.