Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 11:53

Sendikalardan AK Parti’ye ziyaret

Türk-İş 7 Bölge Başkanı Bahri Zülküf Karakoç ve beraberindeki sendika başkanları, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sendikalardan AK Parti’ye ziyaret

27 Şubat 2018 11:53


Ziyarette konuşan İl Başkanı Budak, Diyarbakır’ın büyümesine, gelişmesine, en büyük katkıyı sağlayanların başın da sendikaların geldiğini belirterek, sendikaların demokrasinin temel unsurları olduğunu söyledi. Diyarbakır için taş, taş üstüne koyan, tüm kesimlerle birlikte hareket edeceklerini ifade eden Budak, “Bizler AK Parti olarak belirlenen hedefler doğrultusunda bıkmadan usanmadan çalışacağız. İnşallah Sendikalarımız ile hep beraber hayırlı işlere imza atarız. Sendikaların fikirlerine, görüşlerine önem vererek yolumuzu devam edeceğiz, bizim için önemli olan Kadim şehrimiz Diyarbakır’a, hizmet etmek edip, hizmet çıtasını yükseklere taşımaya çalışacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç