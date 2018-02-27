Sendikalardan AK Parti’ye ziyaret

Ziyarette konuşan İl Başkanı Budak, Diyarbakır’ın büyümesine, gelişmesine, en büyük katkıyı sağlayanların başın da sendikaların geldiğini belirterek, sendikaların demokrasinin temel unsurları olduğunu söyledi. Diyarbakır için taş, taş üstüne koyan, tüm kesimlerle birlikte hareket edeceklerini ifade eden Budak, “Bizler AK Parti olarak belirlenen hedefler doğrultusunda bıkmadan usanmadan çalışacağız. İnşallah Sendikalarımız ile hep beraber hayırlı işlere imza atarız. Sendikaların fikirlerine, görüşlerine önem vererek yolumuzu devam edeceğiz, bizim için önemli olan Kadim şehrimiz Diyarbakır’a, hizmet etmek edip, hizmet çıtasını yükseklere taşımaya çalışacağız” dedi.