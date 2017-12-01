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01 Aralık 2017 10:04

‘Sevgi Aracı’ Doğu Anadolu yollarında

Diyarbakır Final Okulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kurdukları giysi kumbaralarının açılarak, içerisinden çıkan 400 öğrenci giysisini yükledikleri “Sevgi Aracı” ile Bitlis, Van, Hakkari, Muş ve Bingöl’ün köy okullarındaki çocuklara ulaştırdı.

‘Sevgi Aracı’ Doğu Anadolu yollarında

01 Aralık 2017 10:04


Diyarbakır Final Okulları öğrencilerince, Enterprise-Otostore ve Lila Kozmetik sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan kumbaralar, bugün açıldı. Açılan kumbaralardan çıkan 400 öğrencinin ihtiyacını karşılayacak mont, bot ve kazaklar hediye paketine koyulup “Sevgi Aracı”na yüklenerek, Ortaokul Müdürü Emrah Bürhan ve öğretmen Engin Esen, eşliğinde Bitlis, Van, Hakkari, Muş ve Bingöl’e bağlı köy okullarındaki çocuklara dağıtıldı. Hediyelerini alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.


Bu vesileyle 7 bölgedeki çocukları mutlu etme projesi olan “Sevgi Aracı”nın 2. durağı olan Doğu Anadolu Bölgesi de tamamlandı. Sırada Karadeniz’in olduğu belirtildi.




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