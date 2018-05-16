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16 Mayıs 2018 21:48

Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik Platformu iftarda bir araya geldi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’da Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik Platformu geleneksel hale getirdikleri iftar etkinliklerinin üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik Platformu iftarda bir araya geldi

16 Mayıs 2018 21:48


Diyarbakır’da aralarında Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı, İnfak Vakfı ve Yardımeli Derneği’nin bulunduğu Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik Platformu, iftarda yemeğinde bir araya geldi. Büyükşehir Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar programına Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Hayrullah Başer, İl Temsilcisi Hayrettin Ebiri, Araştırma Kültür Vakfı Başkanı Metin Mahitapoğlu, İnfak Vakfı Başkanı Ömer Köse, Yardımeli Derneği Başkanı Mehmet Sılay, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yemek öncesi dualar edildi. İftar sonrası konuşan Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı İl Temsilcisi Hayrettin Ebiri, geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, katılan herkese teşekkür etti.




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