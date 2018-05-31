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31 Mayıs 2018 13:16

Sevgi Evlerinde kalan çocuklara iftar

Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından Sevgi Evlerinde kalan çocuklara ve öğretmenleri için iftar yemeği verildi.

Sevgi Evlerinde kalan çocuklara iftar

31 Mayıs 2018 13:16


Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla Diyarbakır Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Başkanlığında Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ve öğretmenleri için iftar yemeği verildi. İftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, TÜGVA il yönetimi, Aile Sosyal Politikalar il müdürlüğü yetkilileri, Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ve öğretmenleri katıldı. İftar yemeğinin ardından Yenişehir Belediyesi tarafından Sevgi Evlerinde kalan çocuklara alışveriş çekleri hediye edildi. İftar programı misafirlerin ve Sevgi Evlerinde kalan çocukların çaylı sohbetiyle son buldu.




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