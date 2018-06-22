Sezaryen doğumda şaşılık tehlikesi

Memorial Dicle Hastanesinde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aydın Maçin, şaşılık, nedenleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Şaşılığın bir noktaya bakıldığında iki gözün paralelliğinin kaybetmesi anlamına geldiğini belirten Op. Dr. Maçin, gözlerden birinin sağa, sola, aşağı veya yukarı kayması ile oluştuğunu söyledi. Şaşılıkta erken teşhisin oldukça önemli olduğuna değinen Op. Dr. Maçin, “Şaşılığın yaklaşık yüzde 95’i erken tedavi ile ortadan kaldırılabilir. Şaşılığın sebepleri dört ana başlık altında toplanabilir, birincisi genetik hadiseler. Diğeri genetik hastalıklarla birlikte olan şaşılıklar bunlarda örnek olarak Down sendromu verilebilir. Diğer bir sebebimiz de beyin ile ilgili olan patalojilerdir” dedi.

Sezaryen doğum şaşılığı tetikliyor

Sezaryen ile doğan çocuklarda, son yıllarda normal doğuma göre daha fazla şaşılığın saptandığını kaydeden Op. Dr. Maçin, şöyle devam etti:

“Diğer sebep de gözün kendi sorunları diyebiliriz. Şaşılık erken tedavi edilmezse, kayan gözün gönderdiği görüntüleri beyin kabul etmiyor. Yani iki gözümüzden de aldığı görüntü beyne gider ve beyin bunları iyi görmemizi sağlar. Gözlerden herhangi birinde kötü bir görüntü gittiğinde beyin onu bertaraf eder ve tek bir gözden gelen görüntüyü alır. Bu üç boyutlu görmemize engel olur hem de kötü görüntü gelen gözün de tembelliğine sebep olur. Bunların tedavisini gözlükle veya kapama tedavisi ile yapıyoruz. Örneğin içe doğru şaşılığı olan bir çocuğu yüzde 95 oranda gözlükle tedavi edebiliyoruz.”

“Şaşılık basit bir tedavi ile giderilebilir”

Şaşılık hastalarının çoğunun çocuklar olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Maçin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunda da çocuklar anne karnında oluşmaya başladığı andan itibaren önem arz etmekte. Doğum esnasında çocuğun geçirdiği travmalar çok önemli burada da sezaryeni göz önünde bulundurmamız gerekiyor, bu normal doğuma göre daha fazla şaşılığa neden oluyor. Daha fazla travma demek kafanın daha fazla darbe aldığı demek, herhangi bir sorun olduğu zaman kafa içinde kanama, kırık olduğu zaman şaşılık olma ihtimali biraz daha artıyor. Ebeveyn, öğretmen, sosyal çevre üçgeninden bahsetmek lazım. Burada ailenin çocuğun gözlerinde herhangi bir farklılık gördüğü zaman geçer diye göz ardı etmeyip ailenin doktora başvurması gerekiyor. Muayeneden sonra tedavinin çok basit olan bir hastalığın yıllar sonra kişilerin üzerinde ne kadar kötü etki ettiğini gösteriyor. Çünkü toplumumuzda tembellik oranı yüzde 5-7 arasında değişiyor ki bu bölgemizde çok daha fazla. Bu yüzden çok basit bir tedavi ile bunların tamamının önüne geçebiliriz.”