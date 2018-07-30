SGK’dan vatandaşlara vergi yapılandırmasında son gün uyarısı

Yaklaşık iki ay önce yürürlüğe giren 7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna başvuralar yarın sona eriyor. Borç yapılandırması başvuruları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan SGK Diyarbakır İl Müdürü Merttir, 7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile birlikte vergi borçlarının yanında SGK prim borçlarının da yapılandırıldığını belirtti. SGK’ya ait tüm alacakların bu yapılandırma kapsamında yapılandırıldığını kaydeden Merttir, 2018 mart ayı pirim borçlarının da bu kapsamda yapılandırılabileceğini ifade etti. İşverenlere taksit ve peşin ödeme şeklinde iki farklı seçenek sunulduğunu vurgulayan Merttir, "Peşin ödemede gecikme faizinin yüzde 90’ı silinebiliyor. Peşin ödeme yapamıyorlarsa, 2 taksit ile gecikme zammının yüzde 50’si silinebiliyor. 2 ayda bir ödeme yapma sureti ile 36 aya kadar borçları yapılandırılabiliyor SGK’ya olan idari para cezalarına da önemli bir imkan getirilebiliyor, yapılandırmaya müracaat edildiği taktirde orada da asıl alacağın yüzde 50’si siliniyor” dedi.

Yapılandırma için 31 temmuz son gün

Yapılandırma için 31 temmuzun son gün olduğunu bildiren Merttir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz işverenlerimizin bu tarihi fırsatı kaçırmalarını istemiyoruz. En geç yarın mesai bitimine kadar müracaatlarını yapsınlar. Müracaatları il ve ilçe müdürlüklerimize bizzat gelip yapabilecekleri gibi e-sigorta, e-devlet sitelerinde, bu imkanlar yok ise PTT’den dilekçelerini göndererek müracaatlarını yapabiliyorlar. PTT’ye veriliş tarihi kuruma veriliş tarihi olarak sayılacağına dikkat edilmeli. Posta kuruma ulaştığı tarih dikkate alındığından dolayı kuruma geç gelmesi, yapılandırma hakkını kaybetmesine neden olacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımıza posta gönderirken iadeli taahhüt yolunu seçmelerini bildirmek istiyoruz. İşveren ve sigortalılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yoğun bir katılım var. Bu yapılandırma şimdiye kadar yapılan en kapsamlı yapılandırma. Bu nedenle işveren ve sigortalılarımız bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor. SGK Diyarbakır İl Müdürlüğü olarak iki buçuk aydır, bütün telefon, mail, mektup iletişim kaynaklarını kullanmak suretiyle işverenlerimize ulaşarak borçlarından haberdar etmeye ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Müracaat edenler taksitlerini 31 ağustosa kadar yapabilirler. Borçlarını yapılandıran işverenler istihdam teşviklerinden, devletin verdiği destekler, hibeler ve kredilerden yararlanma, cebri icra yollarından kurtulmuş olacak ve ihaleye girme imkanına kavuşacaklar. Biz tüm bu imkanlardan işverenlerimizin azami derecede istifade etmesini istiyoruz."