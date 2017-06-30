Sıcak havalar düşük ve erken doğum riskini arttırıyor

Dr. Hakan Çoksüer, hava sıcaklıklarının arttığı son günlerde oluşan su kaybı nedeniyle hamilelerde düşük ve erken doğum riskinin arttığını söyledi. Anne adaylarına uyarılarda bulunan Çoksüer, “Sıcaklığın en fazla olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalıdır” dedi.

Dr. Hakan Çoksüer, sıcak havalara bağlı olarak vücutta su kaybının arttığını ve buna bağlı olarak da erken doğum ve düşük riskinin arttığını belirterek anne adaylarına uyarılarda bulundu. Su kaybının beyindeki hipofiz hormonlarında ciddi anlamda salgılamaya neden olabileceğini aktaran Çoksüer, “Bununla beraber sıcak havalara bağlı olarak oksitosin hormonları da daha fazla salgılanabilmektedir. Oksitosin hormonu salgılandığı zaman rahmin kasılmasına sebep olarak bebeğin erken doğumuna neden olabilmektedir ya da gebeliğin ilk üç ayında yine aynı şekilde rahmin kasılmasına bağlı olarak düşük ile de sonuçlanabilmektedir” diye konuştu.

“Düşük riski yüzde 27 artıyor”

Anne adaylarının sıcak havalarda biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Çoksüer, şunları kaydetti:

“Montreal Üniversitesi’nde yapılan çalışmalara bakıldığında 32 derecenin üzerindeki sıcak havalar ile 20 derece olan havalar karşılaştırıldığında düşük riskinin yüzde 27 oranında olduğu görülmektedir. Anne adaylarının hem gebeliğin ilk üç ayında hem de erken doğum riskini azaltmak için doğuma yaklaşıldığında sıcak havalardan mutlak suretle korunmaları gerekiyor. Özellikle hava sıcaklığının yüksek olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmamalarını önermekteyiz. Aynı zamanda vücut çok fazla su tükettiği için çok aşırı su tüketimine bağlı olarak da erken doğum riski olduğu için bol su tüketmelerini önermekteyiz. Günde en az 8 ile 10 bardak su tüketmelerini öneriyoruz. Bunun yanında mümkün olduğu kadar sıvı gıdalar da tüketmelerinde fayda var.”