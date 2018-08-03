Sıcaktan bulanan vatandaşlar evde duramadı

Diyarbakır’da sıcaklıkların yükselmesi sonucunda evde bunalan vatandaşlar sokaklara çıkarak serinlemek için park, cami, kafeler ve gölgelik alanlara koşarak yer kapmaya çalıştı. Sıcaktan bulanan vatandaşların bazıları çareyi Sur ilçesinde Hz Süleyman Cami önünde bulunan parkta, kafelerde, surların altında buldu. Gölgelik alan bulamayanlar ise cami içerisinde klimaların önünde uyuyarak zaman geçirdi. Aileler gölgelik alanda otururken çocuklar ise süs havuzunda serinlemeye çalıştı. Sıcaklar sadece insanları değil hayvanları da etkiledi. Vatandaşların gölgelik alan bırakmaması nedeniyle hayvanlar ise surların yıkılma tehlikesi olduğu alanlarda gölgeliklere sığındı.