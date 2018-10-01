Silvan Devlet Hastanesi inşaatı sona yaklaşıyor

Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Başhekim Yardımcısı Bilal Anlar, 150 yataklı Yeni Silvan Devlet Hastanesinin inşaatı sona yaklaştığını söyledi.

Anlar, Silvan Devlet Hastanesinin 2019 yılında vatandaşa hizmet vereceğini söyledi. Başhekim Yardımcısı Anlar, “Silvan İlçemizde inşaatı devam eden ve bitme aşamasına gelen 150 yataklı hastanenin kaba inşaatı bitti. Nisan 2019'da tamamlanacak olan yeni hastanemizin Ekim 2019'da hasta kabulüne başlanacaktır. 27 bin 700 metrekare alan üzerinde yeni yapılan Silvan Devlet Hastanesi 150 yataktan oluşacak. Yeni Silvan Devlet Hastanesinin hasta kabulüne başlamasıyla birlikte hastanemiz bir bölge hastanesi konumunda olacaktır" dedi.