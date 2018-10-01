İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan Devlet Hastanesi inşaatı sona yaklaşıyor

Dr.

Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Başhekim Yardımcısı Bilal Anlar, 150 yataklı Yeni Silvan Devlet Hastanesinin inşaatı sona yaklaştığını söyledi.


Anlar, Silvan Devlet Hastanesinin 2019 yılında vatandaşa hizmet vereceğini söyledi. Başhekim Yardımcısı Anlar, “Silvan İlçemizde inşaatı devam eden ve bitme aşamasına gelen 150 yataklı hastanenin kaba inşaatı bitti. Nisan 2019'da tamamlanacak olan yeni hastanemizin Ekim 2019'da hasta kabulüne başlanacaktır. 27 bin 700 metrekare alan üzerinde yeni yapılan Silvan Devlet Hastanesi 150 yataktan oluşacak. Yeni Silvan Devlet Hastanesinin hasta kabulüne başlamasıyla birlikte hastanemiz bir bölge hastanesi konumunda olacaktır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.