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14 Nisan 2017 11:13

Silvan Kaymakamı Adem Çelik:

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Adem Çelik, referandum ile ilgili köylerde gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, vatandaşların huzur içerisinde oylarını kullanacaklarını vurguladı.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik:

14 Nisan 2017 11:13


Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Adem Çelik, ilçeye bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Kaymakamlık konferans salonunda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Çelik, açıklamalarda bulundu. Referandum ile ilgili köylerde gerekli tedbirleri aldıklarını ve herhangi bir sıkıntının olmadığını anlatan Çelik, “Vatandaşlarımız huzur içerisinde oylarını kullanacak. Vatandaşın huzur içerisinde oyunu kullanabilmesi için gerekli çabayı gösteriyoruz. Sizlerden de bu noktada gayret etmeniz istiyorum. Köylerimizde güvenlik konusunda bir sorunu olan var mı, varsa bunu muhakkak bize telefonla bildirsinler. Her hangi bir tehdit söz konusu mu bunlar önemsediğimiz konulardır. Almış olduğumuz tedbirler üzerine ek tedbirler ek tedbirler alabiliriz” dedi.


İlçede ve kırsal mahallelerde hizmetlerini sürdürdüklerini anlatan Çelik, "Özellikle kırsal mahallerimizde önemsediğimiz husus su depoları konusudur. Hiçbir su deposunun şu an için sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. İçinde fayans yok, paslı merdivenler var. Bunların hepsinin fayanslarını yaptırıp, alüminyum merdivenler koyacağız ve sağlıklı bir hale getirip otomatik klorlama makinesi yapmaya çalışacağız. Bunların bir kısmı içme suyu ile ilgili DİSKİ görevli bu sorunları DİSKİ ile paylaşıyoruz bir kısmını onlar gerçekleştirecek onların yetişemediği yerde biz yetişeceğiz” diye konuştu.




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