Silvan ve Hazro’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, "Silvan ve Hazro ilçelerimizde başarılı bir yaz sezonunda sonra vatandaşın rahatı için ara vermeden Kurban bayramında da çalışmalarımız devam ettirerek, Silvan ve Hazro ilçelerimizde geceli gündüzlü ekiplerimiz halk sağlığını rahatsız ve tehdit eden Vektörlere karşı mücadele etmektedir. Gelişen iklim şartlarına göre kışlak mücadele program ve planlarımızı yapmaktayız. Vatandaşlardan aldığımız olumlu tepkiler bizleri mutlu etmekte ve buda bizi daha iyi bir hizmet için teşvik etmektedir "dedi.

Sağlık Daire Başkanlığı İlaçlama Birimi Kırsal Sorumlusu Mehmet Cavit Bilici, Silvan ve Hazro ilçelerindeki çalışmaları kontrol ederek, ilaçlama alanlarda ekiplerle beraber çalışmalarına devam etti.