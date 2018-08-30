Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 13:30

Silvan ve Hazro’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri kapsamında Silvan ve Hazro ilçelerinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Silvan ve Hazro’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

30 Ağustos 2018 13:30


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, "Silvan ve Hazro ilçelerimizde başarılı bir yaz sezonunda sonra vatandaşın rahatı için ara vermeden Kurban bayramında da çalışmalarımız devam ettirerek, Silvan ve Hazro ilçelerimizde geceli gündüzlü ekiplerimiz halk sağlığını rahatsız ve tehdit eden Vektörlere karşı mücadele etmektedir. Gelişen iklim şartlarına göre kışlak mücadele program ve planlarımızı yapmaktayız. Vatandaşlardan aldığımız olumlu tepkiler bizleri mutlu etmekte ve buda bizi daha iyi bir hizmet için teşvik etmektedir "dedi.


Sağlık Daire Başkanlığı İlaçlama Birimi Kırsal Sorumlusu Mehmet Cavit Bilici, Silvan ve Hazro ilçelerindeki çalışmaları kontrol ederek, ilaçlama alanlarda ekiplerle beraber çalışmalarına devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç