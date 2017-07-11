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11 Temmuz 2017 16:10

Silvan’da 15 Temmuz etkinlikleri

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Silvan’da 15 Temmuz etkinlikleri

11 Temmuz 2017 16:10


Silvan’da, 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit edilenler için mevlit okutuldu. Selahaddin-i Eyyubi Camisi’nde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Adem Çelik, İlçe Müftü Vekili Remzi Baydar ve vatandaşlar katıldı. Baydar, “Rabbim memleketimize bir daha böyle bir musibete müsaade etmesin inşallah. Böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. 15 Temmuzda şehit olan kardeşlerimize yüce Rabbimizden rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.


Okunan mevlidin ardından programa katılanlara lokum ve şeker ikramında bulunuldu.




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