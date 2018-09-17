Silvan'da 25 bin 56 öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 bin 56 öğrenci ders başı yaptı.

Silvan'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Silvan Hükümet Konağı önünde tören yapıldı. Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, aklın kendiliğinden gelişmeyeceğini belirterek, “Aklı geliştiren, kullanmasını öğreten bilgilerle zenginleştiren okuldur. Çünkü okul, bir eğitim ve öğretim yuvasıdır, insanın yerleştirdiği yerdir. Sizler buraya bilgilenmek, aklınızı zenginleştirmek, uygar bir insan olmak için geliyorsunuz. Öğretmenleriniz de bu özellikleri sizlere kazandırmak için buradadırlar. Hepinizin görevi sizleri, yararlı ve uygar bir insan olarak yetiştirmektir. Eğitilmemiş toplumlar uygar olamazlar, gelişemezler, ayakta kalamazlar. Ünlü Fransız Romancısı Viktor Hugo derki, ‘Okul uygarlığın geliştiği yerdir.'' Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilçemiz ve ülkemiz için başarı ve mutluluklar getirmesi temennisiyle öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, öğrencilerimize ve ailelerine saygı ve başarı diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, Milli Eğitim Şube Müdürü Seyithan Güzel, Nimet Polattağ, okul müdürleri ve temsili 4 öğrenci Kaymakam Adem Çelik'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Çelik, "Eğitim ve öğretim yılına heyecanlı bir şekilde başlıyoruz. Bu ülkenin yarınlarına daha güzel bakılması için güzel yarınlara, güzel bir gelecek teslim etmek için çocuklarımıza bu günden yarınlarımızı teslim ediyoruz. Bugün eğitim öğretime başlıyoruz. Uzun bir maraton ile öğrenci, öğretmen ilişkilerine öğrenci velilerimizde dahil ederek, daha başarılı bir eğitim sağlamak adına okul, veli, öğrenci ve öğretmen ilişkileri üzerinde yoğunlaşarak, başarılı bir grafik çizmemizin tam zamandır. Velilerimizde eğitime katkı sunarak, bu denklem içine olacaklar. Sürekli irtibat halinde olmalıyız. Öğrenciler, öğretmenlerimizi rol model olarak görmeliler. Daha başarılı bir eğitim yılı geçirmek için bütün imkanlarımızı kullanarak, eğitim çıtamızı yükseltmeliyiz. Yaşanan olayların geriden bırakılmasıyla birlikte eğitim-öğretim alanında daha çok çalışıp, hiç bir bahanenin arkasına sığınmadan tarih ve irfan yuvası olan Silvanımızı hak etmiş olduğu konuma kavuşturmalıyız. Çocuklarımız bu ülkenin gelecekleridir. Bu ülkenin gelecek nesillere taşımakta bizim görevimizdir. Yeni eğitim öğretim yılı tüm halkımıza hayırlı olsun, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.