Silvan’da 35 adet manda dağıtıldı

Silvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesi kapsamındaki Büyükbaş Hayvancılık Projesinden yararlanmaya hak kazanan 7 genç çiftçiye 175 bin TL değerindeki 35 adet Anadolu mandası dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejat Arslan, " Bakanlığımızın destekleriyle Genç Çiftçi projesi kapsamında 7 çiftçimize bugün 5’er adet olmak üzere Anadolu mandasını teslim etmiş bulunmaktayız. Yine proje kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımlarımız en kısa zamanda başlayacağız. Bununla birlikte yapacağımız bitkisel üretim ve arıcılık ile ilgili projelerimize de en kısa sürede tamamlayacağız. Anadolu mandaları genç çiftçilerimize hayırlı ve bol bereketli olsun" dedi.