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28 Ağustos 2018 15:48

Silvan’da 5 bin öğrenci için yemek ihalesi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, taşımalı sistemle eğitim gören 5 bin 534 ilkokul ve ortaokul öğrencisi için öğlen yemeği ihalesi yapıldı.

Silvan’da 5 bin öğrenci için yemek ihalesi

28 Ağustos 2018 15:48


Silvan ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için öğlen yemeği ihalesi Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yedi firmanın katıldığı ihale, İlçe milli Eğitim Şube Müdürü Seyithan Güzel Başkanlığı’nda gerçekleşti. İhaleye katılımcı firmalar, kapalı zarf içinde tekliflerini komisyona sundu. Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, ihalenin sona ermesinin ardından yaptığı konuşmada, " İhaleyi kazanan firma, itiraz süresi sona erdikten sonra açıklanacaktır" dedi.


İhaleyi alacak firmanın 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ilçe genelindeki 5 bin 534 öğrenciye, 180 iş günü için öğle yemeği vereceği öğrenildi.




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