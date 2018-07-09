Silvan’da açık öğretim lise sınavı yapıldı

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavlara binlerce vatandaş girdi.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, "İlçemizde yapılan açık lise sınavları 3 oturum şekilde yapıldı. Cumartesi 1 ve 2 oturum yapılırken, Pazar günü ise sadece 1’inci oturumlar yapıldı. Sınavların 1’inci oturumu 15 okul, 180 salonda yapılan sınavlara 3 bin 149 öğrenci katıldı. 2’nci oturum 15 okul, 180 salonda yapılan sınava 3 bin 138 öğrenci katılırken, 3’üncü oturum 13 okul 180 salonda yapılan sınava 2 bin 82 öğrenci katıldı. Sınav boyunca 780 öğretmen ve personel görev aldı. Sınavlar süresince Milli Eğitim bakanlığı ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünün göndermiş oldukları bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti. Sınav güvenliği ve tedbirleri dahilinde başarılı ve sorunsuz bir sınav yapılmıştır. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dilerim. Bu tür sınavlar ilçe ekonomisine de katkıda bulunuyor. 2 gündür sınava gelen öğrenci sayısında da anlaşılacağı gibi ilçede bir hareketlik yaşanırken, ilçe ekonomisine de anlamlı bir destek sunmuştur. Dileğimiz üniversite ve diğer sınavlarının da ilçemizde yapılmasıdır" dedi.