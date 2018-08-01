Silvan’da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Silvan ilçesi Sarıbuğday köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirine komşu Sarıbuğday ve Bağdere köyünde ikamet eden iki aile arasında arazi meselesi yüzünden husumet oluştu. İki ailenin gençleri arasında yaşanan taşlı sopalı kavganın ardından olaya aileler de karıştı. Silahların da kullandığı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi. Jandarma ekipleri, ailelerin tekrar karşı karşıya gelmemesi için güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.