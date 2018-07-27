Silvan’da çiftçilere ’Anız yakma’ uyarısı

Silvan İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nejat Arslan, çiftçilere anız yakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, anız yakma başına 42 ile 250 lira arasında ceza yaptırımı uygulandığını söyledi. Güneydoğu’da buğday hasadının başlamasıyla birlikte vatandaşların ve doğanın her yaz kabusu olan anız yangını sezonu da açıldı. Silvan İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nejat Arslan, gerek hava kirliliğine gerekse toprağın büyük zarara uğramasına neden olan anız yangınına karşı çiftçileri uyardı. Arslan, buğday hasadının ardından kalan anızın hayvancılık ve sanayi alanında değerlendirildiği için çiftçilerin yakma yoluna başvurduğunu söyledi.

"Çiftçilerimiz aslında geleceği yakıyor"

Nejat Arslan, anız yakmama konusunda çiftçilerimizi bilinçlendirmek amacıyla hem toplantılar yaptıklarını ve çiftçilere mektup yollayarak uyarı yaptıklarını dile getirdi. Arslan, "Geçmişte çiftçilerimize yönelik bir çok eğitim programlarımızda anız yakılmaması için bilgilendirme yaptık. Ancak çiftçilerimiz halen eski yöntemlerle anız yakmalarına devam ediyor. Bazı bölgelerimizde devam eden bu uygulamaya karşın bütün çiftçilerimize uyarı mektuplarını yolladık. Bu bir eğitim işi. Zamanla bu işler çözülecek. Mücadelemizi başlattığımız günden beri devam ediyor. Anız yakan çiftçilere dönümü 42 lira civarı ile 250 lira civarı ceza var. Anız yakma filinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallelerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artmaktadır. Anız yakılması yasaktır. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında gerekli yasal uygulamaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Şu an çiftçilerin bu cezaya düşmemesi ve anız yakmaması için çalışmalar sürüyor. Bu olay tabii ki bizimde kanayan yaramız. Çiftçilerimiz aslında geleceği yakıyor. Toprak yok ediyor, fırınlıyor, içindeki canlılar yok ediyor ve her yıl topraklarımız daha çok çoraklaşarak yok olma yoluna gidiyor. Böyle giderse topraklarımız verimsizleşmeye başlayacak. Çektiğimiz ürünü tarlada büyütemeyeceğiz. Bu duruma düşmemek için engellememiz gerekiyor. Buradaki büyük sorumluluk çiftçilerimize düşüyor. Tarımsal üretimde esas amaç hem bugün hem de gelecek için birim alanında sürekli ve fazla ürün almak olduğuna göre, tarım topraklarımızın verimliliğini artmak ve üretken durumda tutmak zorundayız. Topraksız bir tarım, topraksız bir hayat düşünülemez. Anız yakmayalım. Toprağımızı geleceğimizi yakmayalım. Bu konuda bütün çiftçilerimizde anlayış bekliyoruz" dedi.