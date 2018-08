Silvan’da günde bin 500 hastaya bakılıyor

Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi günde bin 500 hastaya poliklinik hizmeti alıyor.

1986 yılında faaliyete geçen Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde 3 dalda uzman doktor eksikliği yaşanırken, diğer yandan günde bin 500 hastaya hizmet veriyor. Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde beyin cerrahi, dermatoloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarının olmaması nedeniyle birçok hasta Batman ve Diyarbakır’a gitmek zorunda kalırken, diğer poliklinik ve acil ünitesiyle birlikte günde bin 500 hastaya hizmet veriyor.

Fiziği koşullarının yetersiz olduğu hastanede günde bin 500 hastaya bakmak büyük bir özveri olduğunu belirten Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Genel Cerrah Bilal Anlar, "Silvan ilçemiz her anlamda gelişen ve büyüyen bir ilçe hastanemiz 1986 yılında yapılmış o günkü koşullarda yeterli olan hastanemiz bugün fiziği olarak yetersiz kalmaktadır. Yeni hastanemiz 2015 yılında inşaatına başlanılmış olup, 2019 yılında teslimatı yapılarak Silvan halkına daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet verilecektir. Bugün hastanemizde her branşta uzman hekimlerimiz bulunmaktadır. Ancak uzun zamandan beri eksikliğini his ettiğimiz beyin cerrahi, dermatoloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarımız en kısa zamanda hastanemize atamaları yapılarak, vatandaşlarımızın çevre illere gitmekten kurtulacaktır. Şuanda hastanemizde acil bir doktor sıkıntısı yaşamıyoruz. Hastanemizin çevre ve genel temizlikleri zamanında ve anında müdahalelerle yapılmaktadır" dedi.