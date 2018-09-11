Silvan'da kablolar kesilince internetsiz kaldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yürütülen doğalgaz hattı çalışmaları sırasında yanlışlıkla yeraltından geçen internet kabloları kesilince Silvan'da bazı iş yerleri ve konutların internetsiz kaldığı öğrenildi.

Silvan ilçesi Kale Mahallesi Karabehlülbey Caddesi'nde doğalgaz hattı döşeme çalışmaları sırasında iş makineleri yanlışlıkla internet kabloları kesti. İlçede bu nedenle bazı iş yerleri ve konutların 3 gündür internetlerinin olmadığı belirtildi. Kale Mahallesi Muhtarı Murat Ateş, "Pazar günü Karabehlülbey Caddesi'nde başlayan asfalt zeminin kesilmesi sırasında yeraltı işyeri ve konut hatları olan fiber internet kabloların kesildiğini belirledik. Pazar gününde beri bazı esnaflarımız mağdur edilmektedir. Çalışmaları yürüten arkadaşlarımızı daha dikkatli ve düzenli çalışmalar yürütmesini bekliyoruz. Bununla birlikte yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde en kısa zamanda sorunun çözüleceğini belirtiler. Doğalgaz çalışmalarının yürütülmesinde son derece memnunuz. Çalışmaları yürüten arkadaşların bundan sonra daha dikkatli ve özen göstereceklerine de eminim” dedi.