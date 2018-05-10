Silvan’da METEM’den yılsonu sergisi

Silvan Hükümet konağı girişinde açılan sergi 2 gün açık halkın beğenisine sunulurken, öğrencilerin yaptığı portatif mobilya ve metal ürünler sergilenecek. Sergiye Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdulmenaf Çelebi, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdulmenaf Çelebi, "Öğrencilerimiz 2018 yılı içerisinde yapmış oldukları çalışmalarla yeteneklerini ortaya koymuşlardır. Öğrencilerimiz atölyelerimizde yapmış oldukları masa, sehpa, ve benzeri eşyalar bugün Hükümet konağımızın girişinde sergiledik. Sergimiz 2 gün boyunca açık tutulacak. Yine okulumuzun öncülüğünde geliştirilen sosyal projelerle yardıma muhtaç ve yoksul ailelere yönelik başlatmış olduğumuz onarım ve bakım çalışmalarımızda devam etmektedir. Bizlerden desteklerini esirgemeyen sayın kaymakamız Adem Çelik ile Milli Eğitim Müdürümüzü Seyithan Erboğa’ya sonsuz teşekkürlerimi sunarken, öğrencilerimizin bu çalışmalardan ötürü kutluyorum" dedi.

Öğrenciler ise, “Yapmış olduğumuz bu ürünler satma amacıyla yapmadık, sadece burada yaptıklarımızı sergilemek ve çalışmalarımızı halka tanıtmayı amaçladık. Burada 2 günlük serginin ardından okulumuzun sergi bölümünde ürünlerimizi sergileyeceğiz. Başarılarımızın göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Kısıtlı imkanlarla bu çalışmaları yaptık. Okulumuzda yeni atölyelerin açılmasını istiyoruz” diye konuştu.