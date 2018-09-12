Silvan'da müdür ve öğretmenler okulu temizledi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Vatan Ortaokulu müdürü ve öğretmenleri okul temizliğini yaptı.

Eğitim öğretim yılı öncesi Silvan Vatan Ortaokulu Müdürü İhsan Akyüz önderliğinde öğretmenler ve okul personelleri okulda temizlik yaptı. Tüm sınıfları ve koridorları hep birlikte önce kaba temizliği yapan öğretmenler daha sonra okulu baştan aşağı yıkadı. Okul Müdürü İhsan Akyüz, "Vatan Ortaokulu olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazır olabilmek için tüm öğretmen ve personel kadromuzla birlikte seferber olduk. Birlikte güç doğar dedik ve öylede oldu. Ben değerli öğretmenlerimizin bizden emeklerini esirgemedikleri için tüm öğretmenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bir kocaman aileyiz. Bu ailede var olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun" dedi.