Silvan’da öğrencilerin taşıma ihalesi sonuçlandı

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında toplam 6 bin 580 öğrencimiz taşımalı olarak eğitim görecektir. Bu öğrencilerimizin taşıma işini Kamu İhale Kanun (KİK) 4734 sayılı kanunun 19. maddesi gereğince Açık ihale usulüne uygun ihale yapılmış olup, KİK’in standartları uygun değerlendirme yapılarak ihale 19 07 2018 günü sonuçlanmıştır. Bu ihalede İlkokul ortaokul 20 taşıma merkezine 3 bin 716 öğrenci 354 araç ile Orta Öğretim 10 taşıma merkezimize 2 bin 870 öğrenci 248 araç ile taşınacaktır. Toplamda 6 bin 580 öğrencinin 30 taşıma merkezi 602 araç ile taşınma yapılacaktır. Bu kapsamdaki öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınması için idaremiz her türlü tedbir alınacaktır" dedi.