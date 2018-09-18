Silvan'da ‘okul güvenliği toplantısı' yapıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Silvan'da eğitim ve öğretimin huzur ve güven ortamında sürdürülmesi amacıyla düzenlenen okul güvenliği toplantısı, Silvan Kaymakamlığında Kaymakam Adem Çelik başkanlığında yapıldı. Çelik, okulların ve öğrencilerin karşılaşması muhtemel sorunlara karşı tüm kurumların ve vatandaşların iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, oluşacak sorunları bu işbirliği içerisinde hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılacağını belirtti. Okul çevrelerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Çelik, okulların çevresinde öğrencilerin güvenliğini tehdit edecek hiçbir olumsuzluğa müsaade edilmeyeceğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa ise, ilçenin genel eğitim durumu, köy okulları, taşımalı okullar ve güvenlik tedbirlerinin yoğunlaşması gereken okullar hakkında bilgi verdi. Silvan'daki okulların müdürleri ve kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, okullarda alınacak güvenlik tedbirleri, okul servisleri, uyuşturucu ile mücadele, trafik ve sağlık konuları görüşüldü.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutan Vekile Uğur Dilek ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk de katıldı.