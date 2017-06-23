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23 Haziran 2017 14:24

Silvan’da Tader’den Ramazan yardımı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde faaliyet gösteren Tayuzak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TADER), ilçede ekonomik durumu elverişli olmayan 80 aileye Ramazan ayı dolayısıyla içinde çeşitli gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolisini ulaştırdı.

Silvan’da Tader’den Ramazan yardımı

23 Haziran 2017 14:24


TADER Başkanı Mehmet Turgut Tayuzak amaçlarının Silvan’da yardıma muhtaç ailelere ulaşarak, bir nebze de olsa onlara yaşamsal yardımlarda bulunmak olduğunu söyledi. Tayuzak, "Yardım ve desteklerimizi gücümüz oranında yapmaya devam edeceğiz. İnsanlarımızın hayır duaları bizler için yeterlidir. 4 yıldır Silvan’da ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere elimizden geldiği kadar destek çıkmaya devam edeceğiz Bizler saha araştırması yapıp tespit ettiğimiz aileleri destekleme konusunda bizleri yalnız bırakmayan bizzat irtibat halinde olduğumuz kaymakamımız Adem Çelik’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.




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