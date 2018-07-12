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12 Temmuz 2018 12:23

Silvan’dan bir kötü haber daha

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Yeşerdi köyünde sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan kardeşlerden Selman Kızılçiçek’in cesedi 80 metre uzunluğundaki tünelde bulundu.

Silvan’dan bir kötü haber daha

12 Temmuz 2018 12:23


Silvan ilçesi Yeşerdi köyünde tarlalarını sulamak isterken dengesini kaybedip suya düşen Selman Çiçek (18) ve kardeşini kurtarmak için suya atlayan ağabey Fırat Kızılçiçek (40) akıntıya kapılarak suda kaybolmuştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi, AFAD, UMKE ve Jandarma’nın seferber olduğu arama çalışmalarında geç saatlerde ağabey Fırat Kızılçiçek’in cansız bedenine ulaşıldı.



80 metrelik tünelde bulundu


Bugün sabah saatlerinde Selman Kızılçiçek’i bulmak için devam eden arama kurtarma çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları Çığıl Mahallesi Üçkardeş Mezrası kuzeyindeki 4’ncü sifon bölgesinin sulama kanalının içinde bulunan 80 metrelik tünelin içine girdi. Tünelde arama yapan dalgıçlar Selman Kızılçiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Ağabeyinden sonra Selman Kızılçiçek’in de cenazesinin bulunması yakınlarını yasa boğarken cenaze otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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