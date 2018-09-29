Simitçiden dolara inat satış

Diyarbakır'da simit satan bir kişi, simit arabasının camına ‘dolara inat simit 1 lira' yazısı astı.

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde simit satan Yakup Demir, doların artışını bahane ederek un, yağ ve susama zam yapan fırsatçılara inat simitlerine zam yapmadı. Demir, durumu protesto etmek için de simit arabasının camına ‘dolara inat simit 1 lira' yazısı yapıştırdı. Son günlerde fırsatçıların olmadık ürünlere zam yaptığını kaydeden Demir, Diyarbakır genelinde simitlerin de fiyatına zam yapıldığını söyledi. Demir, "Birçok yerde simitler 1 lira 50 kuruşa yükseldi. Doların artışı bahane edilerek birçok ürüne zam yapıldı. Biz de dolara inat simitlerimizi 1 liradan satmaya devam ediyoruz. Bu nedenle de arabamızın camına bu yazıyı yapıştırdık" dedi.