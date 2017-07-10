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10 Temmuz 2017 13:18

Sinema Günleri temmuz programı başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz sinema günlerinin temmuz ayı programı kapsamında “Prenses ve Kurbağa”, “Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu” ve “Ekşi Elmalar” filmleri, gösterime girdi.

Sinema Günleri temmuz programı başladı

10 Temmuz 2017 13:18


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, kültür sanat çalışmaları kapsamında düzenlediği ücretsiz sinema günleri, temmuz ayı programı ile devam ediyor. Sinema günlerinin temmuz ayı programı kapsamında çocuklar için animasyon türünde “Prenses ve Kurbağa” ve “Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu”, yetişkinler için de “Ekşi Elmalar”filmleri, gösterime girdi. Hafta sonu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki sinema salonlarında gösterime giren filmler, çocuklar ve yetişkinler tarafından yoğun ilgi gördü. Sinema günlerinin temmuz ayı programı, 30 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla başlattığı ücretsiz sinema günleri yıl boyunca devam edecek.




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