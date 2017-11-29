Şırnak’ın elektrik sorunu Dicle ile çözülüyor

Şırnak’ta düzenlenen toplantıya katılan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, mevcut elektrik tüketim kültürünün acilen değişmesi gerektiğini söyledi.

Şırnak’ta gerçekleştirilen toplantıya Karagüzel’in yanı sıra Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti İlçe Başkanları ve Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Murat Horoz ile çok sayıda köy ve mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda muhtarların yanı sıra AK Parti İl ve İlçe Başkanları elektrik enerjisi ile ilgili bu güne kadar Dicle Elektrik tarafından yapılan çalışmalardan övgüyle söz ederken, enerji şirketine yönelik taleplerini de dile getirdi.

“Elektrik tüketimin kültürünün değişmesi gerek”

İl ve ilçe başkanlarını dinleyen Dicle Elektrik Genel Müdürü Karagüzel, burada yaptığı konuşmada, son süreçte yaşananlar nedeniyle Şırnak’taki elektrik şebekesini adeta sil baştan yenilediklerini belirterek, il merkezi ve ilçelerdeki şebeke yenileme, bakım, onarım ve yeni şebeke tesis etme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Değişik sebeplerle zaman zaman bazı çalışmalarda kısa süreli de olsa gecikmeler yaşandığının farkında olduklarını da kaydeden Karagüzel, “Yapılan çalışmalardan kalıcı olarak faydalanmak için kaçak elektrik kullanımının da ortadan kalkması gerekiyor. Kaçak tüketimi var oldukça, yapmış olduğumuz tüm bu tesisler her halükarda yetersiz kalacaktır. Biz yeni trafolar kurdukça, vatandaşlar da yeni elektrikli sobalar alıyorlar. Çok hızlı bir şekilde israfa dayalı bu elektrik tüketim kültürünün değişmesi gerekmektedir” dedi.

“Elektrikli ısıtıcılar yasaklansın”

Toplantıda söz alan muhtarların ortak tepkisi de kaçak elektrik kullanımından kendilerinin de rahatsız olduğu yönünde oldu. Kullanmayanların mağdur olmaması için kaçak elektrik kullanımının hızlı bir şekilde sonlandırılması gerektiğine de dikkat çeken muhtarlar, bunun için Dicle Elektrik Dağıtım’ın daha sıkı denetim yapmasını istediler. Muhtarlar, valilik tarafından elektrikli ısıtıcıların kullanım ve satışının yasaklanması gibi tedbirlerin alınmasına varan bir dizi tedbir alınması da istedi.

“Kaçak elektrik hak ihlalidir”

Muhtarlara destek veren AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise, “Kaçak elektrik kullanımı hak ihlalidir. Haram helal konusunda hassas davranan halkımızın bu durumu kabul etmemesi gerekir” diye konuştu.