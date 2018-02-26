"Sivil katliamı bir yalan ve algı operasyonu"

Bu algı savaştığımız teröristleri masummuş gibi gösterme çabasıdır. Teröristleri aklama, paklama çabasıdır” dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatında bazı çevrelerin ’Türk ordusu sivilleri katlediyor’ iddiasının teröristleri masummuş gibi gösterme çabasında olanların bir yalanı ve algı operasyonu olduğunu belirtti. Sözen, bu iddialarda bulunanlarla ilgili olarak, “Üstelik bunu söyleyenlerin, sivil vatandaşları katletme tarihleri pek de iç açıcı değil. Bunu söyleyenlerin tarihine, geçmişine baktığımızda kendi ülkelerinde binlerce sivil katliamı yaptıklarını açıkça görürüz” diye konuştu.

“Kimsenin haddi değil”

Avrupa’nın, ABD’nin ve İsrail’in bu konuda söz söyleme hakları olmadığını ifade eden Sözen, “Nazi Almanya’sının geçmişi ortada iken, ABD’nin yakın tarihimizde Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye’de sivillere yönelik yaptığı katliamlar ortada iken, İsrail’in halen her gün onlarca Filistinli sivil, savunmasız vatandaşı katlettiği ortada iken, PKK’nın 40 yıldır Doğu ve Güneydoğuda çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan sivillere yönelik yaptığı katliamlar ortada iken kendi kusurlarını örtme adına şanlı ordumuza laf atmak kimsenin hakkı da, haddi de değildir” ifadelerinde bulundu.

“Teröristleri sivil vatandaş gösterme çabası”

Türk ordusunun sivilleri kurtarmak için büyük bir çaba ve gayret sarf ettiğini aktaran Sözen, bu iddianın öldürülen teröristleri sivil vatandaş olarak gösterme çabası olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Orada sivillere yönelik hiç bir baskı ve zulüm ortada yoktur. Tam aksine ordumuz teröristlerin baskı ve zulmü altında olan sivilleri kurtarmak için çok büyük bir çaba ve gayret sarf ediyor. Her gün onlarca sivil ve savunmasız vatandaşı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarıyor. Teröristleri himaye etmeyi alışkanlık haline getirenler öldürdüğümüz teröristleri sivil vatandaş olarak gösterme çabasındalar. Ordumuz Afrin’de sivillere değil, teröristlere yönelik operasyon yapmaktadır. Ordumuz tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda hiç bir sivil ve savunmasız vatandaşın tırnağına dahi zarar gelmemesi için çok büyük çaba ve gayret sarf ediliyor. Türk devlet geleneğinde asla katliamlar ve soykırımlar yoktur. Ordumuz gittiği her yere barış, huzur, kardeşlik ve adalet götürmüştür. Bugün Suriye’de de yapılmak istenen budur. Bir sivilin dahi ölmemesi için bazen onlarca askerimizi feda etmiş bir ordu geleneğinden geliyoruz. Ordumuzun yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillere karşı tutumu, merhamet ve şefkati ortada iken, ordumuzu katliamcı gibi göstermeye çalışanlar haindir, alçaktır, Türk Ordusunun ve Türkiye’nin düşmanıdır. Ordumuzun sivillere yönelik barışçıl tutumu bütün dünya tarafından örnek alınması gereken takdire şayan bir tutumdur.”