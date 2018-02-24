Siyah lüks araç ve koyu giyimleri yakalattı

Yapılan aramada, folyoya sarılı tek içimlik 65 adet eroin ve 1 adet tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 27 plakalı siyah renkli lüks bir aracın çevresinde koyu giyimli 3 kişiyi fark etti. Şahısları yaya olarak takibe alan polis ekipleri, sokak içerisindeki şahısların kendi aralarında konuştuklarını, birbirlerine bir şeyler alıp verdiklerini ve bir müddet sonra para saydıklarını gözlemledi. Bir süre sonra lüks araca binen şahıslar harekete geçtikleri esnada gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra ekipler tarafından durdurulan araçta arama yapıldı.

Polisi görünce paniğe kapıldılar

Aracı durduran polislerin kendilerini tanıtmak için yaptıkları anons sonrası paniğe kapılan şahıslar, ceplerindeki ve üzerlerindeki maddeleri araç içerisine attı. Araçta bulunan M.E., O.A. ve M.V.A. araçtan indirildikten sonra üzerlerinde ve araçta yapılan detaylı aramada, beyaz folyoya sarılı vaziyette ve tek içimlik diye tabir edilen 65 adet eroin olduğu anlaşılan narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ile dolu şarjörü ve uyuşturucu madde alışverişinde kullanıldığı değerlendirilen bin 320 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan M.E.’nin kapkaç, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten firar, taksirle yaralama suçları olduğu ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı, O.A. ve M.V.A.’nın ise uyuşturucu madde satın almaktan kaydı olduğu öğrenildi.

Ele geçirilen eroin ve diğer suç aletleri ile lüks araç muhafaza altına alınırken M.E. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı. O.A ve M.V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.