SODES projesi piknik etkinliğiyle tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin proje ortaklarından olduğu dezavantajlı çocuklara yönelik Çanakkale, İstanbul ve Eğil'e gezilerin düzenlendiği, kentte yer alan 5 ilköğretim okuluna kütüphane kazandırıldığı, 4 farklı dalda sanat kursunun açıldığı, sinema ile tiyatro gösterimlerinin yapıldığı SODES projesi 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen piknik etkinliğiyle sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır İl Valiliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın ortaklaşa kentte dezavantajlı çocuklara yönelik SODES kapsamında “Diyarbakır Kültür ve Sanat Etkinlikleri” adı altında başlattığı proje 150 öğrencinin katılımıyla Dicle Üniversitesi'nde gerçekleştirilen piknikle sona erdi. 700. Yıl, Faik Ali ve Çelebi Eser Ortaokulları'nda eğitim gören öğrencilerin ve eğitmenlerinin piknik alanına ulaşımları servis araçlarıyla sağlandı. Piknik etkinliğine kahvaltı yaparak başlayan öğrencilere Büyükşehir Belediyesi, stres atmaları ve çeşitli oyunlar oynamaları için araç ile gereçler dağıttı. Gün boyu çeşitli oyunlar oynayarak stres atan öğrenciler oldukça neşeli dakikalar geçirdi. Dağıtılan öğle yemeğinin ardından doğa ile baş başa zaman geçirme fırsatı bulan öğrenciler, akşam saatlerinde etkinliğin sona ermesiyle birlikte servis araçlarıyla ikamet ettikleri adreslerine bırakıldı.

5 okula kütüphane

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında 24 kasım, 100. Yıl, Nükhet Coşkun Akyol, Şehit Muhammet Salih Çelik ve Turgut Özal İlk Okulları'nın kullanılmayan atıl alanlarına kütüphane inşa etti. Okullarda görev yapan öğretmen ve idarenin belirlediği ihtiyaçlar dahilinde kütüphanelere 3 bin 550 adet farklı türlerde kitap bırakıldı. Proje kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan Mayıs ile Temmuz ayları arsında 90 gün boyunca devam eden keman, gitar, fotoğraf ve bağlama kurslarından 15-25 yaş arası 120 kursiyer faydalandı. Haftanın 2 günü devam eden kurslarda alanında uzman eğitmenler görev yaptı.

Bin 156 öğrenciye sinema ve tiyatro gösterimi

“Diyarbakır Kültür ve Sanat Etkinlikleri” projesinde bin 156 öğrenciye yönelik 4 sinema ve 3 tiyatro oyununun gösterimleri düzenlendi. Telif hakları satın alınan 3 çocuk tiyatro oyunu ve 4 animasyon film hafta sonları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gösterildi.

Çanakkale, İstanbul ve Eğil gezileri

Projede yaz aylarında Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen dezavantajlı 45 çocuğa yönelik Çanakkale ve İstanbul gezileri organize edildi. 45 öğrenci her ilde 2 gün olmak üzere toplam 4 gün boyunca kentlerin tarihi, turistik ve müzelerini gezme fırsatı buldu. 45 öğrenci ayrıca Çanakkale Şehitliğini ve İstanbul'da feribotla 1 saatlik geziyle boğazı yakından görme şansı yakaladı. Soğanlı, Çarıklı ve Bağıvar Ortaokullarında öğrenim gören 150 çocuğa yönelik Eğil gezisi düzenlendi. Gezide öğrenciler Eğil ilçesinin tarihini profesyonel rehberlerden öğrendi. Oldukça neşeli dakikalar geçiren öğrenciler, Eğil Kral Mezarları'nı feribotla yapılan turla yakından görme fırsatı buldu.