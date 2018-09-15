Sokak, ‘satranç' için kapatıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, “Bu sokakta satranç var” sloganıyla turnuva düzenlendi. Turnuva için kapatılan sokakta, çocuklar birbirleriyle yarıştı.

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı tarafından çocukların gelişimi için başlatılan projelere destek amaçlı Satranç Federasyonu ile Aile Destek Merkezi Koordinatörlüğü tarafından “Bu sokakta satranç var” sloganıyla turnuva düzenlendi. Turnuva için ilçenin Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sokak trafiğe kapatıldı. 12 çocuğun katıldığı turnuvayı, çevreden geçen çok sayıda çocuk da izledi.

Kayapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Engin Özuğur, satranç bilmeyen çocuk kalmaması için çabaladıklarını belirterek, satrancı çocukların ayaklarına kadar götürüp farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Özuğur, “Etkinliğimiz Satranç Federasyonu ile Aile Destek Merkezi Koordinatörlüğü tarafından yapılan çok güzel bir etkinlik. Bu etkinlikte çocukların satranca olan ilgisini, satranç hiç oynamayan birinin nasıl oynandığını, zihinsel ve psikoloji gelişimini sağlamak, Kayapınar Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı tarafından çocuklara yönelik gelişimi için verdiği çabaları ve desteğiyle bizde böyle bir etkinlik yaptık. Amacımız satrancı tüm Diyarbakır'a öğretmek ve yaşatmak. Şu an burada 12 çocuğumuz satrançta yarışıyor. Çok kısa bir zaman içerisinde öğrencilerimiz Diyarbakır genelinde derece yaptılar, miniklerde ikincilik küçüklerde ise ikincilik ve üçüncülük derece elde ettiler. Buradaki bir diğer amacımız ise yarışmadan çok yolda geçen çocukların ilgisini çekerek onlara satranç öğretmek, isteyenlerinde kayıtlarını almaktır. Farkındalık oluşturmak için ise sokakta yaptık” dedi.

Satranç turnuvasında üçüncülük elde edip şimdilerde ise sokaklarda satranç bilmeyen çocuklara öğretme çabasında olan Umut Buğdaycı ise, “Sokakta geçene çocukları bize bakarak merak ediyorlar, gelenlere satranç öğretiyoruz. Bizlerle oynadıkları zaman onlar ve biz mutlu oluyoruz” diye konuştu.