'Sokak Sınıfı'nın galası yapıldı

Çekimleri Diyarbakır'da yapılan “Sokak Sınıfı” adlı sinema filminin galası yapıldı.

Diyarbakır'da bir grup gencin başlattığı film projesi başarıyla tamamlanarak, sinema salonlarına taşındı. “Sokak Sınıfı” adlı filmin ilk galası da Diyarbakır'da yapıldı. Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de yapılan galaya, Diyarbakırlı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 5 Ekim'den itibaren gösterimine başlanacak olan film, 30 gün boyunca vizyonda kalacak.

Film oyuncularından Simanur Taş, Diyarbakır'da ilk kez komedi filminin çekildiğini belirterek, tüm vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti. Ömer Kızıl, “Sokak Sınıfı”nın aslında okuma yazma bilmeyenlerin de bir şeyler yapabileceğinin göstergesi olduğunu vurguladı. Kadir Tun ise Diyarbakır'dan tepki çok güzel aldıklarını ve bu ilginin karşılığını vatandaşların gişelerde göstereceğini aktardı.