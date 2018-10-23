Sokakta yaşayanlarla empati kurdu bir hafta para harcamadan yaşadı

Kendisine yardım edenleri not eden ve proje bittikten sonra onlara kitap hediye eden Vural, sadece yüzde 30'luk bir kesimin yardım etmeyi reddettiğini söyledi.

Diyarbakırlı 28 yaşındaki Mustafa Vural, sokakta yaşayan insanlarla empati kurarak onların yaşadığı zorlukları anlamak adına bir hafta boyunca para harcamadan kentte yaşamaya karar verdi. 1-7 Ekim tarihleri arasında kentte dolaşan Vural, bütün ihtiyaçlarını para harcamadan karşıladı. Esnafın yüzde 70'lik bir kesiminin kendisini sorgulamadan yardım ettiğini ifade eden Vural, kendisine yardım edenleri de tek tek not etti. Proje bittikten sonra tekrar kendisine iyilik yapanların yanına giden ve projesini anlatan Vural, onlara birer kitap hediye ederek teşekkür etti.

“Sokakta yaşayan insanlarla empati kurmak istedim”

Sokakta yaşayan insanlarla empati kurmak için böyle bir yola başvurduğunu anlatan Vural, “Kendime, ‘Para kullanmadan hayatta kalabilir miyim?' diye sordum. Bir de kitap dağıtmak istedim. Bunu da bana yardımı dokunan kişilere vermek istedim. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği, tatlısı, kahvesi, ulaşımı gibi birçok konuda esnafa gittim. Yaklaşık yüzde 70'i yardım etmeyi kabul etti. Lokantaya gidince, ‘Param yok. Yemek yesem ve parasını ve sonra versem olur mu?' diye soruyordum. Çoğu esnaf tamam diyordu. Farklı bir tepki göstermiyorlardı. Aynı semtte iki esnafa gittim. İlki yok dedi. İkinciye gittiğimde ise ‘lavaş mı istersin, somun mu istersin? Soğan ister misin?' dedi. Böyle uç esnaflar da çıktı. Dolmuşçuların hiçbiri yok demedi. Proje bittikten sonra da yardım eden kişilere hem teşekkür anlamında hem de kitap okumayı genişletmek adına kitap hediye ettim. Beni görünce çok şaşırdılar. Tepkileri müthişti. Yabancı bir insandan hediye almak bambaşka bir duygudur. O adamların yüzündeki tebessümü gördüğüm için mutluyum” dedi.