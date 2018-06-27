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27 Haziran 2018 11:14

Solin’de miniklere yılsonu sergisi ve mezuniyet töreni düzenledi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçe Belediyesi, Solin Çocuk Oyun Evi ve Yüzme Havuzu Merkezinde eğitim gören 4-6 yaş öğrenciler için yılsonu sergisi ve mezuniyet töreni düzenledi.

Solin’de miniklere yılsonu sergisi ve mezuniyet töreni düzenledi

27 Haziran 2018 11:14


Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Solin Oyun Evi ve Yüzme Havuzu Merkezinde eğitim gören 4-6 yaş aralığındaki çocuklar için yılsonu sergisi ve mezuniyet töreni düzenlendi. Solin Oyun Evi ve Yüzme Havuzu Merkezinde düzenlenen etkinliğe Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, belediye başkan yardımcıları, öğrenci velileri ve çocuklar katıldı. Eğitim alan çocukları görünce gurur verici bir tablo olduğunu belirten Başkan Akat, “Bugün siz değerli ailelerimiz ve minik öğrencilerimizle bir arada olmanın heyecanını yaşıyorum. Çocuklarımız burada eğitim alıyor bu bizler için gurur verici bir tablodur. Öğretmenlerimizin yöneticilerimizin emeği var, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Mezuniyet Töreni daha sonra halk oyunları, şarkı ve dans gösterileri ile devam etti. Gösterilerin ardından ise diploma ve kep törenine geçildi. Öğrenciler diplomalarını Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat ve Belediye Başkan Yardımcılarının elinden aldı. Diplomasını alan öğrencilere kitap hediye edildi. Tören, miniklerin yıl boyunca yapmış oldukları etkinliklerin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.




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