Sözen ve Gündüz Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ı kınadı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ı meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi için “Batılla, Batılın çatışması” cümlesinden dolayı kınadı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ı meclis kürsüsünden yaptığı konuşmadan dolayı kınadı. Sözen ve Gündüz tarafından yapılan ortak açıklamada, “Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada 15 Temmuz hain alçak darbe girişimi için “Batılla, Batılın çatışması” diyerek alçak, hain ve küstah açıklamalarda bulunmuş, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına saygısızlık etmiştir. Cihangir İslam bu söylemleri ile FETÖ'nün değirmenine su taşımıştır. Bu alçak söylemlerle şehit ve gazilerimize kin kusmuştur. Şehit aileleri ve gaziler olarak şunu ifade etmeliyiz ki, bu zevatlar gazi meclisimizin çatısı altında siyaset yapmayı ve milletimizin verdiği vergilerle maaş almayı asla hak etmemektedirler. Bunlar hainlikte ve alçaklıkta sınır tanımamaktadırlar. Görevi, makamı, mevki ne olursa olsun kimse meclis çatısı altında teröristleri, FETO'cuları meşru göstermeye çalışamaz, savunamaz. Kimse gazi meclisin çatısı altında şehit ve gazi ailelerimize hakaret edemez. Bunu yapanların FETO'culardan hiç bir farkı yoktur. Bu haince söylemler başta şehit ailelerimizi ve gazilerimiz olmak üzere aziz milletimizi üzmüştür, incitmiştir. Bu zevatların meclis çatısı altında maaş alıp milletimize hakaret etmelerine asla müsaade edilmemelidir. Bu zevat hakkında soruşturma açılmalı ve vekilliğine son verilmelidir. Akabinde en sert şekilde cezalandırılmalıdır. Çünkü bunların FETÖ'cülerden hiç bir farkı yoktur. Bunlar FETÖ gibi aklını vicdanını kiraya vermiştir. Malum zevatı bu söylemlerinden dolayı bir kez daha lanetliyoruz. Yüce meclisin kürsüsünden şehit ailelerimizden, gazilerimizden ve aziz milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz” denildi.