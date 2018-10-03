Sözen'den bazı siyasetçilere PKK tepkisi

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, bazı siyasetçilerin terör örgütü PKK'ya açıktan destek verdiğini belirterek, tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'ya destek veren siyasetçilere tepki gösterdi. Atatürk'ün kurduğu ve cumhuriyetin değerlerine bağlı olarak bilinen bir siyasi partinin grup başkan vekilinin, terör örgütü PKK'nın arka bahçesi konumundaki siyasi partiye, “gönül bağımız var” dediğini belirten Sözen, PKK'ya ve PKK'nın siyasi düşüncesine açıktan destek verildiğini ifade etti. Bir şehit çocuğu olarak söz konusu partinin sözcüsüne sorularının olduğunu kaydeden Sözen, “Gönül bağınızın olduğu siyasi partinin lider olarak gördüğü bebek katili Abdullah Öcalan'ı sizde lider olarak kabul ediyor musunuz. Gönül bağınızın olduğunu söylediğiniz partinin birçok eski vekili ve yöneticisi devlete karşı işlediği suçlardan cezaevinde yatıyor. Siz bu suçları tasvip ediyor musunuz. Gönül bağımız var dediğiniz siyasi partinin hiç bir temsilcisi, PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor. Siz PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz. Gönül bağınızın olduğunu söylediğiniz siyasi partinin cezaevindeki milletvekilleri Türk halkına hitaben, ‘Sizi tükürüğümüzle boğarız' demişlerdi. Siz de böyle bir şey düşünüyor musunuz. PKK'nın siyasi uzantısı partiyle gönül bağınız olduğuna göre PKK terör örgütü ile de gönül bağınız var mı. PKK'nın siyasi uzantısı parti ile gönül bağınız olduğuna göre PKK ile de gönül bağınızın olduğu anlaşılıyor. PKK dışında başka terör örgütleri ile de gönül bağınız var mı. Bebek katili PKK'nın şehit ettiği on binlerce şehidimizin şahadetinde sizin de sorumluluğunuz var mı. Şehit aileleri ve gaziler olarak hepimiz PKK'nın siyasi uzantısı ile PKK arasında bir fark görmüyoruz. Sizin bu konuda şehit ailelerimize ve gazilerimize vereceğiniz bir cevabınız var mı. Sizin gönülden bağlı olduğunuz partinin belediye başkanları devletin gelir kaynaklarını terör örgütlerine aktarıyordu. Önümüzdeki yerel seçimlerde bu belediyelerle ittifak yapıp bunları destekleyecek misiniz. Biz bu soruları size sorsak da sizdeki cevap ne olursa olsun bilinç altınızda HDP'ye ve PKK'ya Gönülden bağlı olduğunuzu biliyoruz. Yıllarca bunların değirmenine su taşıdığınızı da biliyoruz. Size söyleyecek çok sözümüz olmasına rağmen söylemeyip sizleri Allah'a havale ediyoruz” dedi.