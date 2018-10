Sözen'den İçişleri Bakanlığının kararına destek

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İçişleri Bakanlığınca 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözen, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 635 güvenlik korucusunun “terör bağlantısı, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları” gerekçeleriyle görevden uzaklaştırılmasının doğru ve yerinde bir karar olduğuna dikkat çekti. Korucuların içlerine ihanetçilerin, uyuşturucu tacirlerinin, terör sevicilerinin sızmış olmasının kendilerini son derece üzdüğünü, incittiğini ve rencide ettiğini anlatan Sözen, hep kahramanlıkları ile gündeme gelen, bin 800 şehit vermiş bir camianın mensuplarının bu şekilde gündeme gelmesinin vatanını ve bayrağını seven bütün dava arkadaşlarını derinden yaraladığını dile getirdi.

“Karar camiamızın yararına oldu”

İçlerine sızmış hainlerin belirlenmesi ve görevlerinden uzaklaştırılmalarının camialarının hayrına olduğuna dikkat çeken Sözen, “Camiamızın geleceği ve hak ettiği değere kavuşması açısından son derece önem arz etmektedir. Güvenlik gibi hassas bir işte ihanetçilerin barınmaması gerekmektedir. Çünkü bu ihanetçilerle beraber göreve gittiğimizde her an sırtımızdan vurulma İle karşı karşıya kalabilirdik. Bu anlamda büyük bir cesaret örneği göstererek bu tarihi kararı alan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ederiz. Çünkü bu ihanetçiler içimize sızması bir iki günlük, bir kaç aylık bir mesele değildir. Zaman zaman bu yönde aldığımız duyumlar ve delilleri sunmamıza rağmen maalesef bu hainler yıllarca birileri tarafından korunmuşlardır. Bu hainlerin aramıza nasıl sızdığı, kimler tarafından alındığı, bugüne kadar nasıl korunduğu her yönüyle araştırılmalıdır. Bu konunun sorumlusu kim veya kimler ise muhakkak hak ettiği cezayı almalılar” dedi.

“Korucu alımına dışardan müdahale yapılmamalı”

Korucu alımında yıllarca dost ahbap ilişkilerinin yaşandığını, bölgede siyaset yapmakta olan bir çok siyasetçinin korucu alımına müdahale ettiğini, bazı kişi veya kişilerin bu olaylardan rant elde ettiğini duyduklarına dikkat çeken Sözen, şunları kaydetti:

“Bu tür davranışlar son derece tehlikeli ve yanlış davranışlardır. Koruculuk mesleği tıpkı diğer güvenlik güçlerinin olduğu gibi hassas bir meslektir. Terörle mücadele etmek için alınan kişilerin dostluğa, hatıra binaen alınmaması lazımdır. Geçmiş dönemlerde Korucular alınırken hiç bir şekilde güvenlik soruşturmasından dahi geçmiyorlardı. Geçmişte PKK'dan ayrılıp itirafçı olanların dahi korucu yapıldığını biliyoruz. Bunlar son derece yanlış adımlardır. Bizim devlet büyüklerimizden beklentimiz içimizdeki bütün çürük elmaları ayıklamalarıdır. Bundan sonra alınacak korucuların devlet memurları gibi muhakkak güvenlik soruşturmalarının yapılarak alınmalarını rica ediyoruz.”

“Bütün korucuları töhmet altında bırakmak yanlıştır”

Her camiada olduğu gibi camialarına da arzu etmedikleri halde yanlış kişilerin girmiş olabileceğini belirten Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu fırsat bilip vurun abalıya mantığı ile bütün korucuları suçlu göstermeye çalışmak son derece tehlikeli ve yanlıştır. Bu tür yaklaşımlar camiasından bin 800 şehit ve 3 binin üzerinde gazi vermiş bir camiaya yapılacak en büyük hakarettir. FETÖ'den cezaevinde yatan generallerin, subayların olması, emniyet teşkilatından, yargı camiasından binlerce kişinin cezaevinde olması, diğer kurumlardan binlerce kişinin FETÖ'den ihraç edilmesi camialardaki diğer kişileri nasıl töhmet altında bırakmıyorsa, hiç kimsenin bütün Korucuları töhmet altında bırakmaya, hepsini terörist gibi göstermeye hakkı yoktur. Korucu camiası yıllarca terörle mücadeledeki kahramanlıkları İle ülkemize çok büyük katkılar sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Korucuya vurmak için fırsat kollayan korucu düşmanlarını bu olaydan dolayı koruculara hakaret etmesine, onları töhmet altında bırakmasına asla izin vermeyeceğiz. Yanlış Kişiler cezasını bulur, camiamızın geri kalanı vatana hizmet yoluna kaldığı yerden görevine devam edecektir.”